Olimpia cede nel derby con Ancona Pesaro inizia bene ma poi molla

L’Olimpia perde il derby con il Cus Ancona e scende al terzo posto del campionato di serie C di basket femminile. Pesaro e le doriche sono le uniche squadre marchigiane del girone. E’ per questo che la gara è stata molto sentita da entrambe le formazioni. Alla fine l’ha spuntata la squadra di casa, Ancona, con il punteggio di 57-48. Eppure le pesaresi avevano iniziato bene la sfida: "Abbiamo dato un’ottima pressione difensiva sin dal primo minuto – racconta il dirigente Marco Giovanelli - che ci ha consentito di recuperare qualche pallone in più e di trovare canestri facili". Il primo tempo si è concluso con l’Olimpia in vantaggio 26-24. Al rientro dall’intervallo Pesaro però subìsce un parziale di 16-2 che indirizza la partita verso le anconetane. "Abbiamo provato a recuperare – continua -, ma non siamo riusciti mai a ricucire il gap con il Cus che ottiene così la vittoria. Una partita sicuramente tosta e impegnativa in cui abbiamo dato tutto, peccato per il black-out del 3° quarto". Adesso ci sarà una settimana per ricaricare le energie farsi trovare pronte sia per l’ultima di campionato, sabato in casa con Teramo, che per i play-off. Dagli altri campi la Yale Pescara ha vinto un match delicatissimo in casa della Pf Umbertide il che porta tre squadre al primo posto con Pescara in testa, seguita da Umbertide (con una gara da recuperare) e poi l’Olimpia che ha entrambi gli scontri diretti a sfavore. E’ quindi quasi certo, salvo eventuali ribaltamenti all’ultima giornata, l’accoppiamento al primo turno di playoff con Gualdo Tadino, che occupa il sesto posto in classifica.

b.t.