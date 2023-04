Olimpia chiude terza Ai playoff trova Gualdo

L’Olimpia Pesaro chiude la stagione regolare del campionato di serie C di basket al terzo posto. La vittoria per 69-29 nell’ultimo turno giocato al PalaCelletta contro Teramo ha permesso alle ragazze allenate da Amedeo Filippetti di restare nei piani alti, dopo essere state anche in vetta per lungo tempo. C’è poco da dire e raccontare sulla partita. Con un primo quarto chiuso sul 17-2 per le pesaresi la gara è stata chiusa subito. Capitan Canestrari e compagne poi sono state brave a non abbassare il ritmo sia in attacco che in difesa, all’intervallo 32-13. Ripresa agevole. Dopo Pasqua le biancoblu affronteranno al primo turno dei playoff Gualdo Tadino in una serie al meglio delle 3 partite. Garauno si gioca domenica 16 aprile a Pesaro.