Olimpia, non ti ferma più nessuno Domina anche il derby con Ancona

E chi la ferma più. L’Olimpia ha vinto anche il derby marchiano contro il Cus Ancona per 54 a 50, infilando così l’ottava vittoria su altrettante partite. La squadra pesarese è quindi in vetta al campionato di serie C. "E’ stata una gara difficile perché Ancona è una buona squadra con buone giocatrici che giocano bene insieme – questo il commento del tecnico pesarese Amedeo Filippetti -. E’ stato un incontro sempre combattuto con Ancona che si è portata in vantaggio nei primi due quarti fino al 23-28. Poi siamo riusciti a recuperare rubando qualche pallone e concedendo meno tiri facili alle avversarie. Il fine di match è stato molto concitato, ma le mie giocatrici sono state brave a portare a casa la partita che vale il doppio perché era anche un derby". Prossimo impegno è una trasferta insidiosa. "Adesso ci aspetta la gara fuori casa con Teramo – spiega Filippetti -, prima della sosta di andata, poi il ritorno ricomincerà il 29 gennaio con altre due trasferte molto difficili. Quindi ci attende un periodo molto insidioso che dovremo affrontare con il massimo impegno fisico e mentale".

Sulla vittoria contro il Cus Ancona ritorna anche il dirigente dell’Olimpia Marco Giovanelli che aggiunge: "E’ stata una gara sofferta. Siamo partiti bene anche grazie ai canestri di Foglietti che ha ci ha portato sul 6-0 in un amen. Ma le doriche sono rientrate e il primo quarto si è chiuso sul 13-10 per noi". Nel secondo quarto le ospiti trovano ritmo e con un parziale di 18-10 vanno all’intervallo sul 23-28, complice qualche palla persa di troppo nell’ultimo minuto che hanno regalato canestri facili.

L’Olimpia rientra in campo nel terzo quarto con un’altra faccia: "La svolta è stata decretata dai canestri di Sablich, 12 punti all’esordio in serie C per la giovane classe 2009, e Canestrari, 14 punti per lei a fine partita", spiega Giovanelli. Il terzo quarto si è chiuso sul punteggio di 42-39.

La partita rimane in bilico fino agli ultimi minuti dove le ospiti cercano di pareggiare i conti senza però riuscirci. Alla fine è vittoria per le biancoblù per 54-50 e primato in classifica a punteggio pieno. Dietro all’Olimpia c’è un gruppo di tre squadre, Umbertide, sconfitta a Pescara, proprio Pescara e Spoleto, reduce dalla vittoria con Perugia. La prossima giornata vedrà le pesaresi in trasferta sul campo di Teramo, sabato 14 gennaio alle 18, nell’ultima gara del girone di andata.

b.t.