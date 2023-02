Quota 100 superata. Tanti (e più) saranno i tifosi biancorossi nel settore ospiti del "Brilli Peri" di Montevarchi. Un numero importante per supportare la squadra in una sfida delicata. Intanto non è passato inosservato l’appello del presidente del San Donato Tavarnelle Andrea Bacci: "È giunto il momento più che mai di rinunciare al divano, al telecomando e alla televisione e vivere da vicino la squadra, per continuare a seguirla a Tavarnelle val di Pesa, nel nostro impianto La partita con la Vis Pesaro sarà di sabato alle 14.30, in un giorno e orario perfetto, dove ci si può organizzare con largo anticipo senza andare ad intaccare le abitudini familiari".