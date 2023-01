Oltre mezzo secolo di "Linea allo studio" C’era una volta il pallone alla radio

di Luigi Diotalevi Con la nascita delle radio libere, era l’estate del 1976, a Pesaro l’idea era venuta a tanti, ma "Stereo Pesaro 103" era partita forse un secondo prima e di lì a poco, in città si incominciò a dire "l’ha detto la radio" e quella radio era "Stereo Pesaro". Tra i programmi: i primi notiziari, le dirette per mettere in onda un disco, i quiz a premi, le dediche, la musica di ogni genere, gli scherzi telefonici, il dialettale, il programma per i bambini, anche le telecronache della squadra di pallacanestro che proprio dal campionato 1975-76, dopo Max Mobili, era targata Scavolini, grazie all’intuizione dei fratelli Valter ed Elvino. A raccontare quelle partite, sia dal vecchio Hangar di viale dei Partigiani e dai vari palazzetti cominciò il compianto, allora giovanissimo Gigi Andreani, poi Michele Fuligni, Giorgio Giommi, chi scrive, Luigi Del Vecchio, Alberto Pisani. In quegli anni nacque un pool di radio per coprire tutti i campi, autorizzato dalla Lega Basket il cui presidente era l’onorevole bolognese Giancarlo Tesini. Infatti andando in trasferta si trovava la postazione telefonica messa a disposizione dalla radio locale per il cronista ospite; tra i vari radiocronisti Milano metteva in campo i giovani Flavio Tranquilllo...