"L’Italservice c’è e continuerà ad esserci con un futuro roseo, con un nuovo presidente, un nuovo Consiglio di Amministrazione e nuove idee". Il presidente Lorenzo Pizza prende la parola per fare luce verso l’orizzonte del club biancorosso. Messaggi che permettono di guardare al futuro con ottimismo, nonostante il domani sarà senza lo stesso Pizza al timone. "Io a fine stagione uscirò dalla società, non sarò più il presidente né sarò presente all’interno del Cda – continua Pizza –. Sarò invece uno sponsor molto importante, non il principale perché ci sono sul tavolo altre possibilità, e come me lo saranno anche un blocco considerevole di sponsor consorziati che hanno già dato la loro conferma anche per la prossima stagione. Speriamo tutti che sarà in serie A, siamo convinti tutti che sarà così, ma poi c’è il campo che dovrà parlare come sempre". E aggiunge: "A riprova dell’amore e della voglia di continuare a sostenere questa società verso cui la mia famiglia ha dato tutto quello che poteva all’interno della società resterà invece molto probabilmente mia moglie Simona. Sarà anche un segnale di continuità e di affidabilità per tutta la nuova società che, ovviamente, prenderà il controllo totale decisionale e operativo del Pesaro Calcio a 5".

Capitolo giocatori, tecnico e staff. "Tutte le scelte le farà la nuova società e immagino dipenderà anche dall’esito di questa stagione. Di certo ci sono dei contratti pluriennali che andranno onorati". Solo De Oliveira e Schiochet hanno contratti pluriennali. Il contratto con Colini invece scade a giugno 2023. "Qualsiasi accordo preso e qualsiasi rapporto da onorare, noi lo faremo sino in fondo". E conclude: "Ho voluto lasciare questo messaggio per fare chiarezza sulle voci che circolavano, per dare serenità a tutto l’ambiente che ne ha bisogno e per aprire le porte a chi abbia voglia di far parte della grande, storica e vincente famiglia del Pesaro Calcio a 5. La società è sana, il movimento è sano e partecipato, specie a livello giovanile e ci sono i presupposti per continuare e aprire un nuovo ciclo". La società è in contatto con alcune aziende per il ruolo di main sponsor.

b.t.