Osteria e Maior ok, le altre pareggiano

TAVERNELLE: Sanchioni, Gambini, Antonioni, Righi, Buresta, Montoni (35’st Rosaverde), Orci (4’st Pagliari), Mazzanti (20’st Curzi), Talevi, Bernacchia, Canapini. All. Del Monte

MAIOR: Ciacci, Bacchiocchi (47’st Lila), Fossa A., Alessandrini, Ordonselli, Rebiscini, Damiani (28’st Mensà), Fossa M., Altea (1’st Bravi), Menconi (35’st Shehaj), Morelli. All. Latini

Arbitro: Rossetti di Ancona

Reti: 21’pt Morelli, 3’st Menconi

La Maior vince il derby di Colli Al Metauro. Gara importante nella lotta per la salvezza ma che non ha ancora dato verdetti definitivi. Infatti, mentre i tre punti conquistati avvantaggiano i ragazzi di Latini con la speranza anche di evitare i play out in extremis, la sconfitta dei padroni di casa costringe invece la squadra di Del Monte a vincere l’ultima gara sperando nei risultati altrui favorevoli per evitare la retrocessione diretta. Al 21’ la Maior passa in vantaggio con Morelli che scatta in velocità, sfruttando una delle sue doti migliori, entra in area sulla sinistra, evita l’uscita di Sanchioni e da posizione defilata manda la palla in rete. La reazione dei padroni di casa è tutta in un calcio di punizione ben tirato da Bernacchia che scheggia il palo alla sinistra di Ciacci. Al inizio ripresa arriva il raddoppio ospite con un tiro da fuori area di Menconi.