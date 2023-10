Osteria Nuova, Pesaro e Montelabbate brindano: Pesaro Calcio vince!

pesaro calcio

1

vadese

0

PESARO CALCIO: Sacchi, Procaccini, Scelsi, Bolzonetti (48’ st Gualandi), Boccioletti, Badioli, Montagna (29’ st Gambelli), Giovanelli (23’ st Mancini), De Gennaro, De Angelis (20’ st Serafini), Cela (34’ st Valentini). All. Pentucci VADESE: Del Gallo, Pazzaglia, Giugliano (43’ st Gabellini), Virgili, Maciaroni, Zaarouoi, Del Gallo, Ugolini (25’ st Rocco), Arcangelett (32’ st Duranti), Rosetti, Lani (17’ st Tassi). All. Bruscia Arbitro: Peyla di Pesaro Rete: 48’ st Boccioletti. Note: espulso al 48’ st Zaarouoi

PESARO

Vince la Pesaro Calcio nel corso del recupero. Alla mezz’ora la squadra di casa con De Gennaro di testa sfiora il palo. Nella ripresa non ci sono grandi occasioni degne di note, la partita si accende nei minuti di recupero con la Pesaro Calcio che trova il gol con Boccioletti in un’azione molto confusa, gli ospiti reclamano per un fischio da parte dell’arbitro che secondo la loro interpretazione è avvenuto prima del gol per decretare un calcio di rigore; a fine partita l’arbitro ha dichiarato di aver fischiato dopo che la palla ha varcato la linea di porta e non prima.