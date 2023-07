"Osteria Nuova rivoluzionata, puntiamo molto sui giovani"

"Quella che è stata allestita è una Osteria Nuova completamente rinnovata e ringiovanita- – spiega il presidente del sodalizio bianco-azzurro Luigi Cocchi – e che affronterà il prossimo campionato di Prima categoria che si preannuncia molto impegnativo e competitivo, con squadre che si sono notevolmente rinforzate". Tanti i nuovi innesti, un mix di giocatori importanti per la categoria, alcuni in cerca di rilancio e tanti giovani di qualità che hanno accettato il nuovo progetto tecnico della Società. "Il nostro mercato – continua il massimo esponente dell’Osteria Nuova – ha tenuto conto anche delle incertezze che ci sono a livello di nuove normative fiscali e contributive che riguardano il settore dilettantistico dello sport, a tal proposito voglio manifestare la mia contrarietà a tali innovazioni in quanto non si possono paragonare società di serie D a società di Prima categoria, dovranno essere apportate sostanziali modifiche altrimenti sarà la fine del movimento dilettantistico. Ritornando all’aspetto tecnico, si è puntato su di un allenatore locale, Ivan Lavolpicella, per dare nuovo entusiasmo all’ambiente. I nostri obiettivi sono quelli di disputare un buon campionato valorizzando i giovani: speriamo di avere a nostra disposizione almeno da ottobre il nostro campo sportivo in questo momento in fase di ristrutturazione. Sono stati confermati: il capitano Bonci, Baffioni, Baldini Federico, Campanelli, Leva, Paoli, Nesi Andrea, Nesi Luca e Pasini. Questi invece nuovi arrivi (ben 14): il portiere Jacopo Sanchioni (classe 2000 proveniente dal Tavernelle), i difensori Matteo Baldini (classe 1991 ex Tavullia), Matteo Pontellini (classe 2002 ex Accademia Marignanese), Daniele Ciamaglia (classe 2001 ex Avis Montecalvo), Tommaso Donzelli (classe 2004 ex K Sport Montecchio) e Andrea Bonci (classe 2005 ex Urbino Calcio); I centrocampisti Marianglen Capi (classe 1993, ex Audax Piobbico), Francesco Scipioni (classe 2005 ex Urbino Calcio) e Nicolò Borioni (classe 2005 ex Urbino calcio); gli attaccanti Adams Igbin (classe 2001 ex A. Tavullia), Matte Cambrini (classe 2003 ex Atletico Gallo). Alessandro Di Nino (classe 2004, ex Urbino Calcio), Filippo Bicchiarelli (2000, ex Accademia Marignanese) e Giacomo Maiorano (1992, ex Audax Piobbico).

Amedeo Pisciolini