Osteria Nuova torna a vincere, Real Metauro ko

mercatellese

s.veneranda

MERCATELLESE: Rossi, Cerpolini, Ndoj (31’ pt Gregori), Contucci, Buruiana, Amantini, Matteucci (25’ st. Manca), Benedetti, Paoli, Del Gallo (43’ st. Bonelli), Bruscia. All. Capelli

SANTA VENERANDA: Bulzinetti, Barbarossa, Costantini, Vairani, Piccinetti, Angelelli (30’ st. Apezteguia), Cancre’ (25’ st. Angelini; 46’ st. Aloisi), Oliva, Biancani, Intili, Marchionni (39’ pt. Federici). All. Bellagamba

Arbitro: Ciccioli di Fermo Reti: 22’ pt Intili rig. , 30’ pt Paoli, 21’ st e 47’ st Bruscia

Note: espulso al 17’ pt. Costantini

MERCATELLO

Locali respirano, ma anche ieri si complicano la vita con un uomo in più, andando in svantaggio su rigore, poi sono bravi a ribaltare, grazie al calciatore più forte del torneo Alex Bruscia la sua doppietta è letale contro i rivieraschi. Al 17’ Del Gallo lancia in contropiede Bruscia che salta in velocità l’intera difesa, il difensore Costantini è costretto ad atterrare da dietro il forte attaccante prima che entra in area, fallo da ultimo uomo, espulsione, tegola per il Santa Veneranda che gioca in inferiorità numerica. I ragazzi di Bellagamba tuttavia non s’abbattono e attaccano forte e su rigore battuto da Intili passano in vantaggio. Immediata la reazione locale ed arriva il pari di Paoli. I gol della vittoria li realizza Bruscia nella ripresa.