Ottaviani ha il passo giusto

Il primo round del campionato italiano di velocità di moto 2023 è andato in archivio con due ottime prove per la prima ufficiale di Luca Ottaviani in sella alla Mv Agusta tre cilindri del team Extreme Racing Service, nella classe Supersport 600 Ng. In qualifica, il pilota pesarese si è ben espresso e nonostante un clima non troppo favorevole, ha siglato il settimo crono in 1’37’’. Partito un po’ lento in gara 1, ha compiuto una bella rimonta inserendosi nel gruppo all’inseguimento dei primi e ingaggiando una lotta serrata per le posizioni ai piedi del podio. Con un settimo posto finale, Luca ha confermato di poter stare sempre in zona punti e di avere come obiettivo la top-five ad ogni manche. Il verdetto di gara 2 conferma le qualità intraviste in questo primo appuntamento. Partito meglio rispetto al sabato, si è subito accodato ai primi. Con un passo pari a quello dei migliori, ha guadagnato la quinta posizione che ha poi mantenuto fino al traguardo. Lascia Misano con un bottino complessivo di venti punti che, considerate le varie wild card presenti in questa tappa, lo mettono virtualmente nelle prime tre posizioni della classifica. "Dobbiamo fare meglio però ci siamo", dice Ottaviani. Dal 12 al 14 maggio c’è il Mugello.

b.t.