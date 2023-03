Ottaviani pronto a una nuova esaltante stagione: "Con il team Extreme posso sognare"

Una bella serata quella che ha visto riunirsi al ristorante Mediterraneo amici e sponsor per la presentazione della nuova stagione motociclistica del pesarese Luca Ottaviani e del Team Extreme Racing Service MV Agusta. Insieme prenderanno parte al Campionato Italiano Velocità 2023, categoria Supersport 600. "Sono molto felice di affrontare la stagione 2023 insieme al Team Extreme – dice Luca Ottaviani –. Siamo veramente carichi e concentrati. Quando per la prima volta sono salito in sella alla Mv Agusta è stata un’emozione grande. Quello che sento di avere in comune con il Team Extreme è la voglia di fare bene. Mi sto allenando duramente dentro e fuori dalla pista". Alla serata era presente anche il patron del Team Extreme Racing Service Mv Agusta, Paolo Caravita: "Quello che condividiamo con Luca sono le motivazioni che ci accomunano ovvero la fame di arrivare, che per Luca è la voglia di affermarsi con risultati importanti e prestigiosi, mentre per quanto riguarda noi è la volontà di dimostrare che possiamo fare molto bene con questa moto e con un pilota nuovo come Luca Ottaviani. La cosa che mi è piaciuta di più di lui è che è salito per la prima volta sulla nuova moto senza preconcetti ed è sceso con il sorriso". Una tappa del Mondiale Supersport sarà anche a Imola, pista che Luca ama particolarmente. L’inizio della stagione è invece previsto per il 29 e 30 aprile al Misano World Circuit.

b.t.