Padovani brucia le tappe: "Fano, sono con te"

Ettore Padovani dal 10 novembre dello scorso anno, da quando cioè è stato sottoposto ad una operazione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, lontano dai riflettori lavora con un solo scopo in mente: tornare a giocare con la maglia del Fano. L’attaccante, purtroppo, è riuscito a disputare appena 6 gare di campionato, segnando 2 reti, prima di infortunarsi gravemente il 9 ottobre scorso nel match contro il Roma City – l’avversario dell’Alma di domenica – dopo appena 12’ di gioco. Una "botta" tremenda per il giocatore, per la squadra e per la società che è poi dovuta correre ai ripari. Sono passati esattamente quattro mesi dall’incidente di gioco e tre mesi dall’operazione e per il 33enne aquilano si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Padovani oggi a che punto sei?

"Dalla settimana scorsa ho iniziato a correre, per cui sto iniziando pian piano il recupero fisico per far riprendere la muscolatura alla gamba. Un lavoro che punta lentamente a riprendere la forza".

Avverti qualche problema?

"Al momento no. Alla fine di questo mese poi avrò un incontro con l’ortopedico che dovrà confermarmi se sono clinicamente guarito. Dopodiché potrò iniziare una preparazione atletica completa".

Il fatto di sapere che tutto è tornato a posto potrà essere uno stimolo in più a riprendere?

"Sono, anzi siamo, tutti fiduciosi. Da quanto sono tornare a correre sul campo sono rinato soprattutto dal punto di vista mentale. Essere ritornato a lavorare ti aiuta proprio sul piano delle sicurezze a livello mentale. Certamente mi rendo conto che la strada è ancora lunga".

E di calciare la palla cosa ne dici?

"Non è ancora arrivato il momento, penso che se ne riparlerà tra un mesetto".

Speri comunque di tornare a giocare prima della fine del campionato?

"Certamente. Io conto di fare almeno le ultime partite. Dobbiamo vedere adesso come risponde la gamba. E penso che ancora ne avrò per due mesi buoni".

Sei stato costretto a vedere il Fano dalla tribuna. Che effetto fa?

"Stare in tribuna è davvero uno sofferenza. All’inizio mi faceva strano e adesso un po’ mi sono abituato, ma dispiace non essere lì in campo a lottare con gli altri".

Quando rientrerai troverai un Fano diverso da quello che hai lasciato…

"Sicuro, un Fano diverso e più forte. La società ha preso giocatori forti e nel frattempo ci siamo rinforzati. Adesso di sicuro c’è più scelta. E questo è importante per giocare sempre alla grande su tutti i campi".

Ultime. Il tecnico fanese Giovanni Cornacchini è il nuovo allenatore della Vastese, prossimo avversario dell’Alma in casa. Cornacchini ha preso il posto di Alessandro Lucarelli esonerato dopo il pareggio interno (0-0) contro il Porto d’Ascoli nel recupero dell’altro ieri.

Silvano Clappis