Palla ovale in spiaggia: una festa per i giovani

Domani alle 15 nella spiaggia dello stabilimento balneare Lido Due la Fano Rugby porterà in riva al mare i ragazzi della sua prima squadra di Serie C1 e le varie categorie del settore giovanile e Minirugby per delle dimostrazioni di beach rugby. Attraverso questa disciplina su sabbia, emergente in Italia, Le varie formazioni della società presieduta da Giorgio Brunacci faranno conoscere meglio l’affascinante mondo della palla ovale a quanti, grandi e piccini, vorranno fermarsi ad assistere. Oltre al coach della Essepigi Fano Rugby Walter Colaiacomo coordineranno i vari gruppi Marta Cavataio ed Alessandra Iacucci dell’Under 5, Federico Polverari dell’Under 7, Simona Bianchi dell’Under 9, Salvatore Ienna ed Enrico Bilancioni dell’Under 11, lo stesso Brunacci e Jacopo Barattini dell’Under 13 ed Alessio Conti dell’Under 15. La realizzazione di questa divertente ed interessante iniziativa è resa possibile dalla disponibilità dei gestori del Lido Due e dal sempre prezioso contributo della Techfem SpA. Tutti assieme, di nuovo su impulso della Seniores, ci si ritroverà poi sabato 27 maggio all’impianto Falcone-Borsellino. Nella casa del Fano Rugby, all’interno del campus scolastico di via Tomassoni, si terrà infatti la festa di chiusura della stagione con sponsor, dirigenti, collaboratori, allenatori, giocatori, familiari e tifosi. A conferma dell’operosità della grande famiglia rossoblù, è inoltre in rampa di lancio "Ovalide". Sarà la prima rassegna letteraria sul rugby, proposta nei mesi di maggio e giugno nell’accogliente club house fanese ed accompagnata da giochi in campo, musica e gastronomia.

b.t.