Arriva la seconda sconfitta fila e stagionale per l’Olimpia Pesaro che milita nel campionato di serie C femminile. La seconda giornata del girone di ritorno ha visto Pesaro impegnata nella terza trasferta consecutiva, questa volta in Umbria, a Spoleto, dove è stata battuta per 53 a 50. Troppe le palle perse per le pesaresi, che si aggiungono ai troppi rimbalzi offensivi concessi alle avversarie e alle bruttissime percentuali da 3 punti, sintomo di un attacco non molto fluido e molto frettoloso, fattori che hanno portato alla seconda sconfitta consecutiva.

Qualcosa si è inceppato e la squadra, insieme allo staff dovrà capire cosa al più presto e sistemarlo per la prossima partita che sarà sabato in casa con Giulianova. L’imperativo è cercare di tornare a vincere per non gettare al vento tutto quello che è stato fatto di buono nel girone di andata. "E’ stata una partita difficile contro la seconda in classifica, si sapeva che sarebbe stata una lotta dura – così coach Filippetti –. Siamo stati bravi per due quarti, lottando su tutti i palloni e chiudendo a metà tempo sul 28 a 24 per noi. La ripresa è continuata in parità, ma le nostre percentuali al tiro contro la loro zona sono state veramente insufficienti. Due fischi arbitrali alquanto dubbi hanno influenzato l’esito della gara. Abbiamo avuto anche il tiro per portare la partita all’overtime, ma niente da fare. Unica nota positiva aver mantenuto la differenza canestri: 53 a 50".

Il tecnico delle pesaresi conclude la sua analisi sull’ultima gara e sul momento attraversato dalla sua squadra, provando a trovare la via di uscita a questo momento: "Dovremo lavorare molto di più in allenamento soprattutto sulle scelte da prendere in alcuni frangenti di partita, dove la palla è più pesante e non si può sbagliare niente. Ora la prossima partita sarà in casa per cercare una vittoria che ridia un po’ di morale". Si gioca contro Giulianova sabato alle 18 alla Celletta.

b.t.