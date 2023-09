Papà e figlio in campo a Pesaro: Junior, la storia del calcio minore pesarese

E’ una delle società storiche del calcio minore pesarese, la Junior, fondata nel 1967. Ma ancora conserva lo stesso entusiasmo degli inizi. Quest’anno partecipa al campionato di 3ª Categoria con una formazione giovane ma competitiva, allenata da Alessandro Amadori: "Non ci possiamo nascondere – dice il mister – partiamo con l’obiettivo di vincere il campionato". Sponsorizzata per il quarto anno di fila dal Conad del Porto anche per motivi affettivi: uno dei soci, Lejdi Mansaku, ha vestito la maglia della Junior. La curiosità è che in questa formazione giocano padre e figlio: Filippo Bartolini il papà (classe 1982, centrocampista) è il veterano e ricopre anche il ruolo di diesse, mentre Alessandro (attaccante, nato nel 2004) è il più giovane insieme a Niccolò Giamprini, centrocampista. La squadra del presidente Franco Perugini disputa le sue partite casalinghe sul terreno del supplementare dello stadio Benelli.