Papalini accende i motori: è 3-2

In attesa dell’inizio del campionato di serie C in programma questo fine settimana a Riccione, la Papalini Baseball Pesaro ha giocato domenica un’amichevole con Porto Potenza battuta per 3-2. "Abbiamo avuto ottimi segnali – racconta il presidente Cristiano Crinelli – per ai manager Iacomucci e Baldassarri a riprova del buon lavoro sviluppato durante l’inverno". Il massimo dirigente analizza la gara: "Il successo per 3 a 2 è maturato proprio grazie alle prestazioni offensive di Mirko Bicchiarelli e Filippo Candiracci Filippo, che con determinazione hanno saputo affrontare il monte di lancio piceno che sicuramente aveva dalla sua una velocità ed esperienza maggiore. Tutta la squadra comunque non è stata intimidita dall’avversario di categoria superiore ed è scesa in campo con una mentalità giusta". Sull’amichevole interviene anche l’allenatore Giorgio Candiracci: "C’è ancora molto da migliorare, sia in fase difensiva che offensiva, ma sicuramente con un approccio ed una mentalità sempre più ispirata, potremo fare la differenza in questo campionato".

b.t.