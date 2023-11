Papalini incerottata finisce ancora ko

Papalini Pesaro

61

Emporio Armani

92

PAPALINI PESARO: Aloi 2, Bazan 3, Colotti 6, Calisti, Maretto 17, Ghiselli, G.Sablich 10, Michelazzo 1, Dragomanni, Fainke 16, Stazi 6, Siepi. All. Luminati.

ARMANI MILANO: Casella 16, Miccoli 13, Karem 6, Toffanin, Youssef 2, Suigo 3, Lonati 15, Garavaglia 10, Ceccato, Badalau 8, Ferrari 17, Val Elswik 2. All. Catalani

Parziali: 23-32; 42-47; 53-69; 61-92. Tiri Liberi: Pesaro 2127, Milano 1015. Tiri da tre: Pesaro 421, Milano 1235. RIMBALZI: Pesaro 56, Milano 49.

La Papalini perde anche la seconda sfida della Next Gen, sconfitta al termine di una gara decisa ancora una volta nella ripresa. La Vuelle, infatti, dopo aver resistito nel 1° tempo ai tentativi di allungo dell’Olimpia grazie a Maretto - 17 punti e 11 falli subiti in 19’ - crolla nel secondo segnando solo 19 punti. Tra i biancorossi si salvano Fainke, 16+6 rimbalzi, e Giovanni Sablich, doppia doppia da 10 e 14 rimbalzi. Condannano la Vuelle le percentuali di tiro (26.8%) e le 28 perse. Ultimo impegno oggi alle 9.30 contro Scafati, anch’essa a zero punti.