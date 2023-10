Papalini ko con Napoli. Cade l’imbattibilità

Papalini Pesaro

82

Gevi Napoli

102

PAPALINI: Aloi 3, Di Francesco, Sparacca, Bazan 16, Colotti 3, Stazzonelli 19, Maretto 9, G.Sablich 9, Michelazzo 2, Fainke 8, Stazi 8, Siepi. All. Luminati.

GEVI: Saccoccia 27, Druzheliubov 2, Ciardiello, Fiodo 6, Sinagra 21, Sannino, Gambardella, Zanetti 26, Verde, Coralic 12, Grassi 2. All. Lamberti.

Parziali: 27-29, 44-50, 60-81. Tiri liberi: Pesaro 3340, Napoli 2232. Tiri da tre: Pesaro 723, Napoli 1430.

Cade dopo più di due anni l’imbattibilità della Papalini nella Next Gen Cup. Dopo la conquista del trofeo ottenuta dominando, la squadra di Luminati va ko contro la talentuosa Napoli. La Gevi parte guidata da Saccoccia e Sinagra, Stazzonelli accorcia con due triple di fila (20-14), poi una serie di sorpassi. Il 2° quarto è combattuto, Napoli è in ritmo e allunga, la Vuelle rientra fino al -2 guidata da Bazan (prestito da Borgomanero) e Fainke prima che le triple campane fissino il +6 dell’intervallo. Nella ripresa la Vuelle subisce il break che spacca la partita con l’attacco pesarese che non trova il canestro per oltre 5’. Oggi secondo match alle 15.30 contro Milano, diretta su Lbatv.