Papalini Vuelle Under 19 alle finali nazionali Ad Agropoli da imbattuta, ma Treviso la sfida

La under 19 della Vuelle, sponsorizzata Papalini spa, ha appena finito di festeggiare con lo sponsor la prima vittoria della storia societaria nella Next Gen per squadre di serie A1, che da domani dovrà ributtarsi nella sfida, altrettanto importante o forse più, delle finali scudetto di categoria. Si giocherà ad Agropoli, provincia di Salerno e la formazione pesarese si presenta imbattuta con un bilancio stagionale da record: 22 partite di campionato e 10 di Next Gen vinte. Il che ne fa l’obiettivo naturale di avversari che sono alla ricerca di un avvio da grande impresa. Coincidenza ha voluto che Pesaro domani alle 14 dovrà ricominciare da dove ha appena finito: contro Treviso, sconfitta di misura nella finale della Next Gen. "A un anno di distanza siamo tornati a competere tra le 16 migliori squadre d’Italia – dice l’allenatore Giovanni Luminati –: il girone è sicuramente molto equilibrato, con Treviso che sulla carta ha qualcosa in più. Ma Fortitudo Bologna e Bergamo hanno chiuso al terzo posto in raggruppamenti interregionali di altissimo livello. Sono ben allenate. Il girone sarà un bel banco di prova per noi". Treviso schiererà la formazione al completo, compreso quel Faggian, protagonista anche in serie A1. I veneti sono i favoriti d’obbligo con a fianco la Stella Azzurra Roma di Visentin, la Cremona dell’azzurro Gallo e la Cantù di Tarallo, compagno in prestito dei pesaresi nel torneo di Lega: "Abbiamo l’obiettivo di provare a competere con le migliori società d’Italia. Per noi è il raggiungimento di un obiettivo conquistato dai ragazzi con grande dedizione e impegno", dice il coach Giovanni Luminati che è alla sua decima finale nazionale. La Vuelle Carpegna Prosciutto Papalini è squadra che punta molto sulla capacità difensiva e sulle doti tecniche e fisiche di un gruppo basato sull’esperienza e le qualità di Umberto Stazzonelli, che si è sempre allenato con la serie A; di Octavio Maretto, argentino in doppio tesseramento con il Loreto; di Pietro Sablich, impegnato anche in C Gold con il Bramante, più l’esperienza del play e capitano Elia Sgarzini.

Tutte le partite sono trasmesse in diretta streaming sui canali Twich e YouTube.