Pari Falco, la Pergolese ne approfitta

TAVERNELLE

1

LAURENTINA

3

TAVERNELLE: Sanchioni, Proietti, Gambini, Mazzanti, Buresta, Barca (20’st Pagliari), Thiam (35’st Sabik), Canapini (15’st Righi), Curzi (24’st Traiani), Bernacchia, Orci (40’st Rosaverde). All. Luzi

LAURENTINA: Serallegri, Bartolomeoli, Francescangeli, Fontana F., Serafini, Bardeggia, Ungureanu (40’st Collins), Fontana M. (37’st Frati), Ghetti (16’st Caprini), Biagioli, Aguzzi (30’st Pisani). All. Fiori

Arbitro: Peyla di Pesaro.

Reti: 28’pt Bardeggia, 42’pt Curzi (rig.), 18’st Aguzzi, 47’st Collins

Prezioso successo della Laurentina. Nel primo tempo al 28’ gli ospiti passano in vantaggio grazie ad una punizione di Bardeggia. Al 42’ i locali raggiungono il pari su rigore realizzato da Curzi, dopo che lo stesso era stato atterrato in area. Nella ripresa al 18’ azione di Aguzzi che entra in area sulla sinistra e con un velenoso diagonale rasoterra batte Sanchioni. Il Tavernelle prova a reagire ma la Laurentina si difende bene e nel recupero realizza il terzo gol con Collins.