Parla il direttore sportivo Michele Menga "La mia Vis, perfetto mix tra baby ed esperti"

Tutto come previsto. La Vis Pesaro (al suo 29°campionato in serie C) giocherà nel Girone B composto da tutte le squadre che avevamo anticipato nei giorni scorsi, con diverse novità: Juventus Under 23, Perugia, Pescara Spal, Arezzo, Pineto e Sestri Levante. Si partirà il 3 settembre con la Vis a Ferrara. Per l’ultimo confronto assoluto (in serie C) con i bianco azzurri bisogna andare indietro di 18 anni: il 30 gennaio del 2005 Spal-Vis Pesaro 0-0. Ai fini statistici la compagine del girone B più ‘affezionata’ alla serie C è la Carrarese con 55 presente, segue l’Arezzo con 53, il Rimini con 48, la Lucchese con 46 e il Rimini con 41. Intanto il responsabile dell’area tecnica della Vis Michele Menga è sempre ‘vigile’ sul mercato.

Menga si parla di un campionato ‘grandi firme’...

"È un campionato tosto, sicuramente importante, difficile, dobbiamo cercare in ogni partita, con sacrificio e tanto impegno, di cogliere più punti possibili. Ci sono compagini blasonate e dobbiamo tenere alta la guardia, con concentrazione, e difendere con gli artigli la maglia in ogni partita".

L’obiettivo della Vis Pesaro?

"La salvezza".

La squadra la ritiene già competitiva?

"Stiamo andando avanti sulla valorizzazione dei giovani con un mix di giocatori esperti confermando lo zoccolo duro, quello importante della scorsa stagione, da qui alla fine del mercato ci sono ancora 20 giorni e vedremo se capiterà qualche opportunità interessante".

Eventualmente in quali reparti ritiene che ci siano necessità di rinforzi?

"Sicuramente un portiere e stiamo vedendo sugli esterni, per questo dovrebbe esser concretizzato a giorni l’arrivo di Da Pozzo (in prestito dal Venezia ndr) e poi vedremo anche in base alle uscite come intervenire".

Mercato. Nuovo arrivo nella Primavera 3 di mister Sandreani, si tratta di Leonardo Ascani, classe 2005 difensore centrale nelle ultime due stagioni al Perugia (Under 17 di serie B e Primavera), giocatore cresciuto nelle giovanili del Porto Recanati e poi dell’Atalanta. Mancano invece solo dei dettagli burocratici per definire conclusa la trattativa con la Maceratese per Federico Pierluigi, attaccante classe 2006 nella stagione scorsa ha esordito in prima squadra (Eccellenza) dopo essersi messo in luce con tanti gol negli Allievi prima e nella Juniores meritandosi la convocazione (unico giovane delle Marche) nella Rappresentativa Nazionale Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti guidata da Calogero Sanfratello.

Abbonamenti. Con la squadra che come è noto giocherà (finché al Benelli non saranno ultimati i lavori che comunque vanno avanti nei tempi programmati) nello stadio della Recanatese si vocifera che la campagna abbonamenti potrebbe essere attivata prima del girone di ritorno.

Amedeo Pisciolini