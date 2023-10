Partita la prevendita a Pesaro per il ritorno al Palas La Vuelle Pesaro ha chiuso la campagna abbonamenti e da oggi i biglietti per il debutto casalingo contro la Reyer sono in vendita. Prezzi: tribuna laterale 25 euro, tribuna 35 euro, parterre 60 euro, poltroncine 100 euro. Punti vendita: Prodi sport, Vivaticket e online.