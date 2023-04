Partita stellare di Lucio Delfino Bramante sogna a occhi aperti

Serie C Gold. Nell’ultima giornata della regular season risultati alterni per le pesaresi.

Bramante. vittoria senza patemi per il Bramante che spazza via senza la Virtus Assisi. Un successo che blinda il terzo posto in classifica in vista dei playoff che partiranno nel week-end dopo Pasqua. "Della partita poco da dire – racconta il diesse Fabio Lanci –. L’equilibrio è stato subito spezzato nel pronti via poi il controllo e l’allungo fino ad un massimo vantaggio di più 38". Partita stellare di Lucio Delfino, fratello di Carlos. Una prestazione da 16 punti, 24 rimbalzi, 9 assist e 45 di valutazione per lui. Il Bramante ritornerà in campo sabato 15 aprile al PalaFiera per i playoff contro il Foligno.

Pisaurum. Orfana di coach Surico, bloccato a casa da un imprevisto, la squadra ha perso a Civitanova con la capolista. Era una partita molto importante per entrambe le squadre. Per Civitanova per confermare il primo posto in classifica, per Pesaro per migliorare la posizione in vista dei play off. "C’è sicuramente rammarico – commenta il team manager Fausto Badioli –. La partita è stata giocata con il giusto atteggiamento, condotta sempre in testa fino ad un paio di minuti dal termine. E in una gara così equilibrata alla fine qualche errore di troppo può fatto la differenza. Rimane comunque la consapevolezza di avere disputato una grande partita in un campo difficile che mi auguro ci serva da autostima in vista dei play". Il Bramante nel primo turno dei playoff incontra Montegranaro.

La griglia playoff (semifinali). Virtus Civitanova (1°)-Taurus Jesi (12°), Robur Osimo (2°)-Porto Sant’Elpidio (11°), Bramante Pesaro (3°)-Ubs Foligno (10°), Attila Junior Porto Recanati (4°)-Todi (9°). Valdiceppo (5°)-Upr Montemarciano (8°), Pisaurum (6°)-Sutor Montegranaro (7°), b.t.