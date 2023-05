Passione bocce Lucrezia show con gli Under 12

Un esercito di piccoli bocciofili ha riempito il bocciodromo di Lucrezia per il Trofeo Stir Rapid dedicato agli under 12. Perfetta l’organizzazione della Bocciofila Lucrezia presieduta da Michele Chiappa e precisa la direzione di gara affidata a Giulio Zampetti. In totale erano 63 i ragazzi in gara divisi in 15 squadre. Si è iniziato proprio con la competizione a squadre che è stata vinta dai piccoli atleti della Metaurense Calcinelli che hanno preceduto la squadra del Morrovalle e quelle di Oikos Fossombrone e Lucrezia. I migliori quattro ragazzi e le migliori quattro ragazze della prova a squadre si sono poi giocati il successo nelle gare individuali. Nella gara maschile vittoria per Federico Toccacieli (Lucrezia) davanti a Davide Sorcinelli (Metaurense), Marco Casadidio (Tolentino) e Federico Scocco (Morrovalle) Nella gara femminile vittoria per Virginia Dini (Durantina) che ha preceduto Giada Ciaffoni (Oikos Fossombrone), Letizia Mari (Oikos Fossombrone) e Ilaria Capponi (Morrovalle).

l.d.