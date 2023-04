Pattinaggio, ciclismo, calcio: domenica a tutto sport a Muraglia

Oggi, nelle vie del quartiere di Muraglia, avrà luogo la prima iniziativa pubblica del "Consorzio Sportivo Pesarese - CSP", recentemente costituitosi dalla volontà di 3 società sportive pesaresi: G.S. Muraglia Calcio, Pisaurum Young Riders e Torollski Center. La manifestazione prenderà avvio dalle ore 9 con l’esibizione di pattinaggio di velocità a cura di atleti ed atlete della società Torollski Center. Seguirà alle ore 10 la gara ciclistica dedicata alla categoria Giovanissimi G1G6 con numerose squadre partecipanti provenienti da varie regioni. In contemporanea alla gara ciclistica, nel campo sportivo di via Garrone, si terrà un quadrangolare di calcio rivolto alla categoria Pulcini 2013 del G.S. Muraglia. Alle ore 12,30 verranno effettuate le premiazioni alla presenza dell’assessore allo Sport Mila Della Dora. E’ prevista una partecipazione di circa 200 atleti nelle varie discipline sportive. Per l’occasione dalle ore 7 alle 12,30 sarà vietato transitare e parcheggiare nelle seguenti vie del quartiere di Muraglia: Ariosto, Boiardo, Poliziano, Boccaccio, Petrarca (da via Cavalcanti a via Guerrini). Per motivi organizzativi e logistici sarà altresì vietato sostare nei parcheggi pubblici di piazza Alfieri e di via Garrone, mentre via Guerrini sarà transitabile solamente a senso unico in direzione Fano. Grazie a questa manifestazione il quartiere di Muraglia avrà l’occasione di ospitare dopo circa 40 anni di assenza una competizione ciclistica, per cui nel 1966 venne fondato il Gruppo Sportivo Muraglia.

l. d.