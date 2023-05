"Peccato l’avvio di gara, ma bravi tutti"

"Faccio i complimenti a Milano per stasera e in bocca al lupo per il resto dei playoff". Jasmin Repesa esordisce così in sala stampa, nel segno della più grande sportività. "Vanno avanti con pieno merito come hanno vinto oggi con pieno merito. Stasera abbiamo visto una MIlano diversa rispetto a due giorni fa, era chiaro che ci saremmo trovati di fronte a una partita un poì più complicata. Detto questo, non sono mai stato abituato a prendere schiaffi durante i playoff e mi dà fastidio. Peccato per i primi 5 minuti in cui siamo andati subito sul -14. Peccato, ripeto, perché con un’occasione come questa, con 8 mila persone al palazzetto, partire in questo modo non va bene. Per il futuro dei ragazzi servirà molto come lezione, lo hanno capito. I rimbalzi difensivi: 40 a 26 è una differenza enorme, hanno tirato con alte percentuali da tre punti perché sono entrati meglio".

E poi un accenno al bilancio: "Stagione super: complimenti a tutti, staff tecnico, medico, società e tifosi; abbiamo ottenuto una salvezza super tranquilla, conquistata quasi a dicembre. Abbiamo raggiunto la semifinale di Coppa Italia in cui purtroppo eravamo tutti influenzati, ma nessuno di noi ha voluto mollare e abbiamo provato a competere. Siamo stati primi per minutaggio concesso agli italiani, perciò siamo complessivamente soddisfatti, eppure ci sono tantissimi margini per migliorare e fare sempre molto meglio. Ringrazio i giocatori, super disponibili con un coach molto esigente come me, qualche volta potrei aver ‘colpito’ qualcuno e chiedo scusa: sono una persona stra-diretta e non nascondendo nulla si possono fare passi avanti. Insomma, una stagione straordinaria sotto tutti i punti di vista, eppure io sono un competitore e si può fare sempre meglio. Stasera e giovedì il popolo è stato straordinario, eppure durante l’anno nei momenti non positivi c’è stata un’aria di contestazione che non mi è piaciuta".