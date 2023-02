Peglio frenato dal Canavaccio Pisaurum va

Mezzo passo falso del Peglio nel girone A in attesa dell’incontro di oggi tra Vadese e Santa Cecilia, rispettivamente terza e seconda in classifica. Nel girone B continua a vincere il Senigallia anche se l’Usav Pisaurum non molla. Questi i risultati della 20ª giornata del campionato di Seconda Categoria.

Girone A: Viridissima Apecchio-Tavoleto 3-1; Ca’ Gallo-Avis Sassocorvaro 0-0; Carpegna-Atletico Luceoli 1-1; Casinina-Schieti 2-0; Olympia Macerata Feltria-Isola di Fano 2-1; Peglio-Vis Canavaccio 1-1; Piandirose-Monte Cerignone 0-0. Oggi (ore 15): Vadese-Santa Cecilia.

Classifica: Peglio 49; Santa Cecilia 42; Vadese 37; Ca’ Gallo 31; Atletico Luceoli 30; Viridissima Apecchio 27; Avis Sassocorvaro, Casinina 26; Tavoleto, Vis Canavaccio 25; Monte Cerignone 23; Olympia Macerata Feltria 22; Carpegna 20; Piandirose 18; Isola di Fano 17; Schieti 14.

Prossima giornata (25-26 febbraio): Avis Sassocorvaro-Carpegna; Atletico Luceoli-Piandirose; Isola di Fano-Viridissima Apecchio; Monte Cerignone-Olympia Macerata Feltria; Santa Cecilia-Ca’ Gallo; Schieti-Peglio; Tavoleto-Casinina; Vis Canavaccio-Vadese.

Girone B: Arzilla-Muraglia 3-2; Csi Delfino-Tre Castelli 1-0; Cuccurano-River Urbinelli 1-0; Della Rovere-Senigallia calcio 0-1; Hellas Pesaro-Pontesasso 1-2; Marottese Arcobaleno-Villa Ceccolini 1-1; Real Gimarra-Torre San Marco 2-0; Usav Pisaurum-Monte Porzio 2-1.

Classifica: Senigallia Calcio 46; Usav Pisaurum 42; Cuccurano 40; Della Rovere, Pontesasso 35; Villa Ceccolini 34; Arzilla, Muraglia 30; Monte Porzio, Real Gimarra 28; Hellas Pesaro 26; Csi Delfino 21; River Urbinelli 16; Marottese Arcobaleno 15; Tre Castelli 6; Torre S. Marco 5. Prossima giornata (25-26 febbraio): Monte Porzio-Hellas Pesaro, Muraglia-Marottese Arcobaleno; Pontesasso-Csi Delfino; Senigallia calcio-Usav Pisaurum; Torre San Marco-Della Rovere; Tre Castelli-Cuccurano; River Urbinelli-Arzilla; Villa Ceccolini-Real Gimarra.