Penlaità Imolese Tre fronti aperti

Quanti punti di penalizzazione subirà l’Imolese di qui all’inizio dei playout? Non è certo domanda retorica. Da quel numero, che sarà la sommatoria di tre distinti filoni – il ricorso della Procura sul meno 2 già assegnato (si chiede sanzione più pesante), il pronunciamento sui mancati versamenti di marzo e quello sulla carenza documentale per il cambio di proprietà – dipenderà la sorte del playout contro la Vis. Che ha chiuso la stagione regolare con un + 5 in classifica sui romagnoli e che per salvarsi direttamente, come da regolamento, deve arrivare a + 9. L’Imolese prenderà certamente altri punti di penalizzazione, difficile dire però se si arriverà al fatidico 4. Qui però sorge una questione importante: i principi del diritto sportivo esigono l’effettività e afflittività della sanzione. Che per essere tale deve portare un danno. Ebbene, il meno 2 già assegnato all’Imolese si è rivelato ininfluente, visto che i rossoblù sarebbero comunque penultimi. Con una ulteriore penalizzazione inferiore ai 4 punti, l’Imolese disputerebbe comunque il playout contro la Vis da identica posizione, cosicché i principi di cui sopra andrebbero a farsi benedire. Intanto, una quasi certezza: i playout, così come i playoff (caso Siena) slitteranno.