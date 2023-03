"Pentathlon, Pesaro c’è"

La pesarese Adriana Fabbri è stata nominata dalla Fipm (Federazione italiana pentathlon moderno) consigliere federale responsabile dell’attività rivolte ai diversamente abili.

Che tipo di ruolo sarà e che lavoro state facendo su Pesaro?

"Io sono consigliere federale con incarico di responsabile nazionale settore Para-Pentathlon. E’ da un anno che lavoriamo su Pesaro con le scuole attraverso il progetto sport di tutti, abbiamo istituito una struttura che si chiama ’Il Faro della vita’ grazie all’ausilio della Onlus Piattaforma Solidale di Massimo Domenicucci, con la quale abbiamo sensibilizzato le famiglie allo sport inclusivo e soprattutto sulla disabilità"

Come è nata questa sua investitura?

"Dal mio grande interesse verso il mondo della disabilità e dello sport. Dopo tanti anni di esperienza sul campo finalmente sono riuscita a portare a Pesaro lo sport per queste categorie protette che ritengo abbiano diritto di vivere di luce propria, il Pentathlon è una multidisciplina che può dare tanto sia agli atleti normodotati che a quelli paralimpici, perché con la sua diversità di discipline unisce tante anime di colori diversi".

Quali sono i programmi?

"Sono quelli di promuovere su tutto il territorio italiano il pentathlon moderno, creare un gruppo di lavoro nazionale che possa interagire con le associazioni che si occupano di disabilità e non solo, creare una prospettiva olimpica anche per la federazione pentathlon che con impegno e dedizione si sta da tempo dedicando ad accogliere comunque ragazzi con difficoltà. Soprattutto investe risorse non solo per i ragazzi, ma anche per le famiglie, rendendo lo sport accessibile non solo per chi se lo può permettere".

Sul nostro territorio?

"A Pesaro porteremo il 6 e 7 maggio 2023 la prima manifestazione internazionale dimostrativa e promozionale del laser run paraolimpico. Sempre in campo internazionale gli atleti si misurano anche in una prova di scherma e una prova di nuoto".

Come pensa che risponderà la città?

"Bene. Pesaro ha una tradizione per il pentathlon di oltre 50 anni da Adriano Facchini a Giulio Giunta. Il settore paralimpico federale viene inaugurato con la manifestazione di Pesaro di maggio. E’ una grandissima soddisfazione soprattutto perché rimanendo nell’impianto Adriano Facchini con il nuoto, la scherma e il laser run possiamo continuare a lavorare con tutti i ragazzi, promuovendo il pentathlon". Beatrice Terenzi