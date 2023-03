Per Charalampopoulos pericolo scampato: la Vuelle tira un sospiro di sollievo

Pericolo scampato. Gli accertamenti effettuati ieri su Charalampopoulos sono andati bene e anche il dottor Benelli, responsabile sanitario della Carpegna Prosciutto, è apparso fiducioso dopo averlo visitato. Per sicurezza, oggi il greco farà anche la risonanza magnetica per escludere qualsiasi dubbio e se anche questa sarà negativa potrebbe già essere in grado di scendere in campo sabato sera. Fosse così un pericolo scampato di enormi dimensioni perché ’Chara’ è diventato un giocatore chiave per lo scacchiere biancorosso e nell’ultimo periodo era stato anche quello più continuo.

Ora, quindi, si apre il discorso del turnover e starà al coach scegliere settimanalmente chi lasciare fuori fra i sei stranieri a disposizione nelle otto partite che resteranno da giocare dopo la trasferta di Varese. Per aumentare la batteria di lunghi a disposizione è naturale pensare all’esclusione di Gudmundsson, ma non è detta, dipende anche dalle condizioni fisiche e mentali in cui si troveranno i giocatori ogni volta. Intanto, per la sfida contro la Openjbmetis la Vuelle recupera anche Leonardo Totè che da oggi torna ad aggregarsi al lavoro di squadra dopo essere rimasto ai box contro la Happy Casa. E quanto ci sia bisogno di lui lo dicono i minuti da pivot a cui è stato costretto Cheatham quando Kravic è andato in panca a rifiatare.

Domenica scorsa Varese ha dato un’ulteriore dimostrazione delle sue potenzialità offensive segnando 101 punti sul campo di Napoli, dove ha strappato una vittoria preziosa per mantenere vive le sue ambizioni da playoff. Nel mucchio selvaggio a quota 22 la classifica avulsa assegna ai lombardi il settimo posto, ma lo scontro diretto con Pesaro potrebbe cambiare parecchio le cose, per l’una e per l’altra. Vincendo, la squadra di Matt Brase supererà la Vuelle, mentre se dovessero farcela i pesaresi otterrebbero un 2-0 pesante nei confronti diretti. In caso di sconfitta, invece, sarebbe importante salvare almeno la differenza canestri per la Carpegna Prosciutto, che all’andata aveva vinto di otto (101-93). Delle altre squadre che affiancano i biancorossi, la partita più difficile sulla carta ce l’ha Brindisi, che ospita Milano, mentre Sassari sarà di scena a Scafati e Trento sarà impegnata a Treviso. Ma è anche vero che questa settimana Olimpia e Virtus sono attese dal doppio impegno sul fronte Eurolega e questo fattore di solito prosciuga le energie per il campionato.

e.f.