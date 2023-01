Per il rinforzo si guarda anche all’Australia

Potrebbe arrivare di nuovo dall’Australia, come accadde con Rotnei Clarke, l’uomo per la volata finale. E’ molto probabile, infatti, che la Vuelle stia aspettando la fine del campionato australiano, che termina domenica, poi ci sono da calcolare i tempi per ottenere un nuovo visto. Sembra difficile che il suo inserimento possa avvenire in tempo per le Final Eight, anche perché Charalampopoulos, che sta meglio, è intenzionato a partecipare alla kermesse di Torino. Oggi la Vuelle schiera già 5 stranieri (Gudmundsson, Rahkman, Charalampopoulos, Chetaham e Kravic), per cui se ne arrivasse un altro senza passare alla formula del 6+6 bisognerebbe giocoforza mandarne uno in tribuna ogni volta. Delfino è invece nella condizione di passaportato, cioè occupa un posto da italiano.

e.f.