Per la Vuelle tornano i brividi d’alta quota

L’ultima volta che la Vuelle aveva girato la boa del girone d’andata al quarto posto correva l’anno 9900, con Booker e Blair. Un’altra era geologica, praticamente. Poi ci sono state annate anche migliori, un terzo posto la stagione seguente, con DeMarco Johnson, un secondo posto nel 0304 con Alphonso Ford. Ma quello della Carpegna Prosciutto edizione 2223 è comunque il risultato migliore degli ultimi undici anni, perché l’ultima grande stagione che abbiamo ancora negli occhi, culminata con una semifinale playoff, è quella del 201112 quando la Scavolini Siviglia dei vari Daniel Hackett, Ricky Hickman, James White e Jumaine Jones concluse l’andata al secondo posto volando alle Final Eight… di Torino. Solo una coincidenza, ovviamente, perché quella squadra aveva grandi individualità, mentre questa è soprattutto una splendida cooperativa del canestro, ma l’entusiasmo che si è creato attorno alla squadra è lo stesso.

"Ormai mi conoscete – commenta il presidente Ario Costa - sono uno che ama stare coi piedi per terra, ma questo quarto posto al termine della prima parte di stagione è una cosa concreta, vera ed eccezionale, maturata dopo un girone di andata in cui non solo abbiamo fatto risultati eccellenti ma proposto anche un gioco veramente bello. Penso che insieme a Varese offriamo la miglior pallacanestro del campionato". Forse non ci sperava nemmeno la dirigenza di arrivare a tanto, nonostante durante l’ultima campagna acquisti si fosse osato un po’ di più: "Di puntare a qualcosa in più della salvezza ci speravo, sono sincero, perché avevamo messo le basi per stare meglio, avendo speso di più sui giocatori ed investito su Repesa. Quanto meglio però non lo sapevamo, anche perché quando è uscito il calendario un po’ ci siamo spaventati. Ma siamo stati bravi, oltre che fortunati, a pescare non solo i giocatori ma le persone giuste: quest’anno abbiamo un gruppo veramente super, come ne ho visti pochi, di ragazzi che ci tengono, che sono uniti, che sanno superare insieme le difficoltà, che riescono a sopperire alle assenze, che hanno capito lo spirito della città. Anche a Scafati nel momento più complicato non si sono disuniti e ne siamo usciti alla grande".

Entrato in corsa nel gruppo come gettonaro, ora anche Gudmundsson sembra destinato a non uscirne più: "Penso che al 99% rimarrà con noi fino in fondo – anticipa Costa -. Ci ha dimostrato le sue indiscutibili qualità di uomo-squadra fugando i dubbi di chi faceva il confronto con l’annata trascorsa a Bologna, confermando quanto un contesto diverso possa cambiare il rendimento di un giocatore: allenatore, compagni, società, obiettivi, tutto questo lo ha reso sereno". Tenendo l’islandese si restringono le opzioni per tamponare l’assenza di Mazzola ma il presidente non vuole sbilanciarsi troppo apertamente sull’argomento mercato, si limita a dire che "qualcos’altro faremo. Un italiano? Bisognerebbe essere un cane da tartufo per scovarlo".

Elisabetta Ferri