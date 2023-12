Per le nostre en plein di sconfitte. Si salva solo Urbania nel doppio turno

Doppio turno difficile per le formazioni della provincia: nelle sei partite totali solo l’Urbania è stata capace di prendersi almeno due punti, mentre sia Basket Giovane che Bartoli Mechanics sono incappate in due sconfitte. La formazione durantina ha battuto Assisi 70-69 domenica, ma poi mercoledì si è arresa 84-44 nella trasferta di S.Marino. Nel successo casalingo è stato decisivo il primo tempo, approcciato con grande ritmo offensivo (32-22 al ‘10) per poi gestire e chiudere avanti di 12 all’intervallo. Nella ripresa gli ospiti hanno rosicchiato qualche punto e poi rimontato negli ultimi minuti senza riuscire però mai a sorpassare. Dominante ancora una volta il totem Di Coste con 21 punti, ben supportato da Dominguez (17). Mercoledì invece è arrivata una sonora sconfitta contro una squadra però di un’altra categoria per le ambizioni urbaniesi: sei uomini in doppia cifra e partita già ampiamente indirizzata dopo i primi minuti, con un divario allargatosi quarto dopo quarto.

Incappa in una settimana difficile la Bartoli Mechanics che da terza della classe qual’era, si vede sfuggire di mano questo doppio turno: la prima gara contro la capolista Recanati (foto), la seconda a Foligno in una brutta giornata. Il primo match, disputato in casa, ha fatto prevalere il talento del roster primo in classifica, coi padroni di casa che lottano rispondendo alle spallate di Recanati e tornando a -6 a 5’ dal termine, prima di arrendersi 68-78. Santi e Beligni i migliori, con 13 a testa. Giovedì a Foligno invece la formazione di coach Paolini incappa in una sconfitta pesante che la relega in un gruppone di squadre con cinque sconfitte; il primo quarto era stato molto positivo (chiuso avanti 14-19) e anche nel secondo parziale il vantaggio era stato mantenuto. Nel 2° tempo però il parziale totale recita 38-22 e la Bartoli esce sconfitta 69-55.

Non riesce infine a uscire dal filotto di sconfitte (ora sei) il Basket Giovane, battuto prima in casa da Gualdo col punteggio di 53-56 e poi a Perugia per 76-60. Due match che hanno seguito un filone piuttosto simile; in ambo le occasioni infatti il Basket Giovane aveva iniziato bene: sotto 20-24 nel primo quarto e ancora a -2 all’intervallo e addirittura avanti 18-20 a Perugia al decimo minuto. Ciò che frega la squadra di Donati sono quindi i parziali spezzagambe, domenica scorsa nel terzo quarto finendo sotto di nove punti e a Perugia 19-8 nel secondo quarto per poi non risalire più. Ottime entrambe le prestazioni per Pagnini (15 e 12 punti) e Lorenzi (11 nella prima e 12 nell’ultima).

Leonardo Selvatici