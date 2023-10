Per Messina un roster infinito da cui attingere

Seconda trasferta lombarda sul più ben proibitivo Forum di Assago, casa dell’Olimpia, dove Pesaro non vince dalaprile 2018. Milano non ha avuto il miglior inizio di stagione possibile, a partire dai tanti infortuni che hanno colpito il reparto guardie (Baron ancora out, Lo rientrato giovedì) passando poi per le varie sconfitte in Supercoppa contro la Virtus, in campionato a Napoli e il record di 1-3 in Eurolega. Proprio a Berlino è arrivato l’ultimo ko (85-82), in casa di un’Alba che era ancora a secco fino e non ha certo le stesse ambizioni da playoff; a preoccupare Messina i 28 punti subiti nell’ultimo quarto e l’aver perso nonostante la super prova di Mirotic e Shields (rispettivamente 30 e 25 punti a testa). La squadra allenata per la quinta stagione da Ettore Messina, in cabina di regia presenta Kevin Pangos (11 punti e 8 assist a Tortona nell’ultima sfida) con Flaccadori in uscita dalla panchina; il rientro di Maodo Lo permetterà un turnover più ampio tra gli esterni stranieri. Nel ruolo di guardia, è spesso titolare Tonut, 9 punti e 4 rimbalzi di media, con Hall e Giordano Bortolani come seconde linee; quest’ultimo, dopo i 12 punti in 14’ in Supercoppa, è uscito dalle rotazioni giocando 25’ in 4 gare con due punti totali. Salendo di centimetri, Shields è l’ala piccola titolare (gran periodo di forma in Eurolega, meno in Serie A dove sta tirando male, 21% da tre punti), anche se due giornate fa con Reggio è stato schierato da n.2 per alzare il quintetto e schierare Mirotic da esterno. Assente nell’ultimo impegno di Lba, Mirotic sta dominando l’Eurolega da miglior marcatore, 22.5 punti e secondo miglior rimbalzista, 8.3. Sotto canestro reparto lunghi affollatissimo, la coppia titolare è Poythress-Melli, con l’ex Maccabi autore di un buon inizio con 12 punti e 4.5 rimbalzi; dalla panchina pronti Pippo Ricci, Ismael Kamagate, Guglielmo Caruso (13’ minuti totali in campionato) e il campione del mondo con la Germania Voigtmann.

Leonardo Selvatici