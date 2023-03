Pergola C siamo, ecco la doppia promozione

Se non è un record poco ci manca. In un giorno, sabato scorso, il GS Volley Pergola del presidente Alberto Pigna e del suo vice Nazzareno Dallago, è riuscito a conquistare la promozione alla serie ‘C’ sia con la squadra femminile che con quella maschile. Una cavalcata fantastica di entrambe le formazioni: la Bcc Pergola Corinaldo SaperVolley delle donne e la Ets Engineering degli uomini. La formazione in rosa, allenata da Matteo Campanelli e dal vice Filippo Loppi, ha battuto nel girone di playoff il Castelfidardo in trasferta, conquistando la matematica promozione in ‘C’ con 2 giornate di anticipo. Il team degli uomini, dell’allenatore Romano Piaggesi, in passato collaboratore di Julio Velasco, ha avuto la meglio sul Videx di Grottazolina (Fermo), guadagnando il pass per la ‘C’ con un turno di anticipo rispetto alla fine del girone, dopo aver già conquistato la promozione dalla prima divisione alla ‘D’ nella stagione precedente. "Una cavalcata straordinaria per entrambi i gruppi – evidenziano i dirigenti del sodalizio pergolese –. Siamo riusciti ad ottenere un risultato incredibile. La soddisfazione più grande è sicuramente quella di essere stati capaci di unire un territorio, dando fiducia e spazio ai nostri ragazzi e ragazze, facendoli crescere rimanendo a giocare con noi, dimostrando che insieme è possibile essere protagonisti e che anche nell’entroterra si possono registrare risultati importanti".

Risultati ottenuti anche grazie ad un lavoro di team avvalsosi negli ultimi anni della collaborazione di sodalizi dei territori limitrofi. A partire dal Gs Pallavolo Sassoferrato, che ha permesso d creare la squadra ‘SaperVolley’ in abito femminile; e al Frontone nel settore maschile, che ha consentito di dare vita ad una squadra maschile che nel giro di due anni ha vinto 35 partite su 37. Questi i protagonisti e le protagoniste della doppia cavalcata vincente. Squadra femminile: allenatore Matteo Campanelli, vice Filippo Loppi. Atlete: Erica Agostini, Ilaria Angeli, Chiara Bonci, Elena Buraioli, Sofia Casavecchia, Caterina Ciccacci, Caterina Giuliani, Costanza Giuliani, Asia Gjuci, Vanesa Gjuci, Rebecca Paladini, Giada Preziuso, Martina Sartini e Sofia Vecchione. Squadra maschile: allenatore Romano Piaggesi. Giocatori: Diego Baffioni, Riccardo Bartoli, Alessandro Della Viriginia, Alessandro Droghini, Alessandro Fanelli, Mathias Lucciarini, Riccardo Marinengeli, Andrea Merolli, Francesco Onori, Giovanni Persi, Davide Roia, Michele Sartini, Filippo Savelli e Michael Tamburini. "Bravi tutti – ha scritto sulla pagina Facebook del Comune il sindaco Simona Guidarelli –, a partire dalle ragazze e dai ragazzi che in campo hanno faticato per ottenere la vittoria. E complimenti a chi allena, a chi dedica il proprio tempo per organizzare, per fare il segnapunti… e a chi sostiene le nostre squadre con la propria presenza e con il tifo. Grazie al presidente e a tutti i dirigenti attuali e anche a coloro che si sono succeduti negli anni e che insieme a tutti gli atleti hanno fatto vivere e crescere la società fino ad arrivare agli ottimi risultati di oggi".

Sandro Franceschetti