Pergolese è la nuova regina "Ma che bella soddisfazione"

E’ la Pergolese la nuova regina del campionato. La squadra di mister Guiducci grazie al successo con l’Osteria Nuova e la contemporanea sconfitta della Falco Acqualagna a Montecalvo va ad occupare il gradino più alto di una classifica che ha ancora tanto da esprimere considerando che dalla capolista a scendere, nell’arco di quattro punti, ci sono ben cinque squadre. Per il discorso della retrocessione in ultima posizione c’è sempre il Tavernelle, sconfitto domenica in casa per opera del Pesaro calcio di mister Pentucci (seconda vittoria consecutiva per i pesaresi). In penultima piazza Maior e Mercatellese (7 punti nelle ultime 4 partite). Il venticinquesimo turno ha partorito ben 7 vittorie di cui 4 esterne e 1 pareggi, 24 le marcature.

I NUMERI. Il Lunano ha raccolto nelle ultime 17 partite 36 i punti. La Falco Acqualagna e il Lunano vantano il miglior attacco del girone (44). La difesa che ha subito più gol (42) è del Santa Veneranda, di contro la difesa meno perforata (17) è quella dell’Atletico Tavullia. A proposito del Tavullia di mister Carta è la squadra che ama più delle altre il risultato di parità (12).

IL COMMENTO. "Una bella soddisfazione essere primi- sottolinea il direttore generale della Pergolese Yuri Luzi- però è un campionato difficile e ogni domenica è una battaglia, domenica abbiamo in casa il Lunano, team che viaggia nei quartieri alti della classifica, poi il sabato dopo Pasqua ci aspetta lo scontro diretto con la Falco Acqualagna,. Queste due partite dovranno dire molto su quelle che saranno le nostre possibilità o meno di vincere il campionato. Purtroppo abbiamo infortunato da due giornate il capitano Savelli , speriamo però di recuperalo almeno contro la Falco Acqualagna. Per la vittoria finale oltre a noi ci sono la Falco, il Vismara e l’Atletico Tavullia".

I BOMBER. 19 reti: Luca Montanari (Pergolese). 16 reti Nicola Mancini (Lunano). 13 reti: Alessio Brugnettini (Real Altofoglia); 11 reti: Umberto Cazzola (Falco Acqualagna); 10 reti: Gioele Ghetti (Laurentina). 9 reti: Juan Emmanuel Crosetta (Atletico Tavullia); 8 reti: Ludovico Mainardi (Nuova Real Metauro), Alain Intili (Santa Veneranda), Nicola Tanfani (Athletico Tavullia), Michele Carbonari (Pergolese) e Giacomo Renzi (Vismara); 7 reti: Lorenzo Zazzeroni (Lunano); 6 reti: Nicola del Pivo (Athletico Tavullia, trasferitosi poi all’Atletico Gallo), Mattia Pagnini (Vismara), Loris Corsini (Real Altofoglia), Mattia Menconi (Maior), Diego Del Gallo (Mercatellese) e Andrea Procaccini (Pesaro calcio). Seguono 9 calciatori con 5 reti a testa.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA. 1)Lucarelli (Audax Piobbico), 2)Nanni (Avis Montecalvo), 3)Berti (Pesaro Calcio), 4)Nobili (Osteria Nuova), 5)Rocco M. (Real Altofoglia), 6)Serafini S. (Laurentina),7)Cazzola (Falco Acqualagna), 8)Carbonari (Pergolese), 9)Renzi (Vismara), 10)Mancini (Lunano), 11)Crosetta (A.Tavullia). All. Andrea Pentucci (Pesaro Calcio). Arbitro Spadoni di Pesaro (Mercatellese- A.Tavullia).

Amedeo Pisciolini