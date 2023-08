Pergolese, obbiettivo salvezza "Ma gli avversari sono difficili"

Mercoledì 26 luglio l’Unione Calcio Pergolese 1923 si è presentata ai propri sostenitori e lunedì 7 agosto ha iniziato la preparazione in vista del nuovo campionato di Promozione, un torneo più consono alle sue tradizioni sportive e che il team del presidente Enrico Rossi ha ritrovato dopo l’ultima bella stagione culminata con il successo nei playoff. Alla guida società è stato confermato all’unanimità il presidente Enrico Rossi.

Presidente durante la presentazione cosa ha detto e chiesto alla squadra?

"Alla squadra ho chiesto di continuare il percorso positivo dello scorso anno e di mantenere quell’atteggiamento positivo che ha permesso di riaccendere l’entusiasmo della piazza e di ottenere alla fine l’importante risultato dell’accesso in Promozione. Voglio vedere una squadra che affronta tutte le partite con determinazione e che va in ogni campo con l’obiettivo di uscirne a testa alta".

Contento del mercato?

"Sì, molto. Sono arrivati giocatori funzionali all’idea di calcio di mister Guiducci. Abbiamo mantenuto lo zoccolo duro dell’anno scorso, al netto di qualche uscita dovute per lo più a scelte di vita dei ragazzi per il quale sono molto dispiaciuto umanamente prima che calcisticamente, perché hanno dato tanto alla Pergolese. Penso per esempio al capitano Angelo Oradei che è stato protagonista di tutta la scalata dalla Terza Categoria alla Promozione insieme a Loris Mencarelli o a Matteo Guerra che a Pergola è un’istituzione nell’ambiente calcistico, ma anche a tutti gli altri ragazzi che sono stati altrettanto importanti nell’ultima stagione. Comunque ritengo che chi è arrivato sostituirà più che degnamente i partenti.

Quali sono gli obiettivi della Pergolese per la prossima stagione?

"L’obiettivo principale è ovvio e scontato per una neo-promossa: la salvezza. Puntiamo ad ottenerla in maniera tranquilla, cercando di raggiungere i 36 punti necessari il prima possibile. Quello di quest’anno sarà un campionato molto difficile pieno di squadre attrezzate, ad iniziare dalle retrocesse Fabriano Cerreto e Marina che punteranno sicuramente a riprendersi l’Eccellenza, passando per società blasonate come la Biagio Nazzaro e la Fermignanese, senza dimenticare squadre che negli ultimi anni hanno fatto sempre bene come i Portuali o il Gabicce Gradara; credo che queste sei squadre partiranno con un leggero vantaggio rispetto alle altre, ma come sappiamo il campionato di Promozione riserva sempre qualche sorpresa". Una compagine la sua con molti giovani del posto.

"Come l’anno scorso, anche quest’anno saremo tra le squadre più giovani del campionato. Abbiamo intrapreso un percorso che come società abbiamo condiviso con mister Guiducci e il suo staff. La squadra sarà composta per lo più da pergolesi e da ragazzi provenienti dai comuni vicini, con l’obiettivo di tornare ad essere sempre più un punto di riferimento per tutto il territorio".

Amedeo Pisciolini