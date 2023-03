Pergolese, Tavullia e Vismara incalzano

VISMARA

2

REAL METAURO

0

VISMARA: Melchiorri, Capomaggi (19’ st Gaggiolini), Beninati, Harrach (27’ st Mancini), Palazzi, Liera, Ballotti, Letizi (16’st Bolzonetti), Renzi (43’ st Paris), Amadei, Pistola (24’s. Giovanelli). All. Ferri

REAL METAURO: Ottavi, Copa, Antinori, Giacomelli, Giuliani, Ceramicoli M. (1’st De Filippo), Boiani (14’ st Torreggiani Battazzi), Pagnoni, Saurro (40’ st Taurisano), Grossi, Mainardi. All. Bruscolini.

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto del Tronto.

Reti: 18’pt Amadei; 23’ pt Renzi.

Note: espulso 28’ pt Giuliani per fallo da ultimo uomo.

PESARO

Il Vismara ritorna alla vittoria dopo due pareggi e si mantiene nelle zone alte della classifica. Nel primo quarto d’ora le formazioni si studiano, ma alla prima azione in velocità al 18’, i pesaresi passano con Amadei su assist di Renzi che al 23’, ricevuta palla fuori area, si gira e con un fendente in diagonale insacca all’incrocio per il raddoppio. Gli ospiti accusano il colpo ed al 28’ Giuliani nel tentativo di anticipare Renzi colpisce la palla con la mano, facendosi espellere come ultimo uomo.