Perkins squalificato per due giornate Brindisi nei guai

Grossa tegola su Brindisi, che si ritrova con due giornate di squalifica inflitte al suo pivottone Sam Perkins, reo di aver colpito al volto Trent Lockett con una manata durante la gara con Trento per la quale era già stato espulso. Brindisi ha avuto anche 500 euro di multa per offese del pubblico agli arbitri, ma ovviamente pesano molto di più le due giornate di stop a Perkins in vista del finale di stagione regolare in cui la Happy Casa è chiamata alla delicata trasferta di Brescia, in cui si decideranno le sorti playoff per la Germani.