Perla di Patrignani nel recupero, Piobbico vola

REAL ALTOFOGLIA

2

SANTA VENERANDA

1

REAL ALTOFOGLIA: Pagliardini, Brisigotti (36’ st Pierucci), Rocco M, Ricci (18’ st Rocchi), Bricca, Gabellini D, Corsini (28’ st Grassi), Allegretti, Santini (21’ st Gabellini N), Brugnettini, Conti. All. Melini.

SANTA VENERANDA: Pittaluga, Angelelli (44’ st Covino), Marchionni, Vaierani, Costantini, Barbarossa, Apezteguia, Aloisi (1’ st Cancré), Oliva (21’ st Paolini), Intili, Angelini. All. Bellagamba

Arbitro: Giorgini di Jesi.

Reti: 7’ st Brugnettini, 33’ st Grassi, 35’ st Costantini.

BELFORTE ALL’ISAURO

Vittoria del Real con reti tutte nella ripresa. Apre le marcature Brugnettini che riceve in velocità e di prima intenzione anticipa il portiere in uscita. Poi i locali beneficiano di una punizione dalla trequarti che Gabellini D. batte verso l’area, Pittaluga riesce ad intercettare la palla ma la sua respinta è corta e Grassi da due passi insacca di testa. Passano solo due minuti e gli ospiti accorciano le distanze con Costantini, lesto a ribadire in rete di testa una serie di batti e ribatti all’interno dell’area piccola sugli sviluppi di un corner.