Persoglia e Zannoni: due assi per la "Fazi"

Presentato, per il 2023, il programma con le nuove iniziative della Judo Fazi Pesaro nella palestra della scuola Simone Cantarini di via del Carso. Dopo la chiusura forzata dovuta al Covid, la Judo Fazi Pesaro ha dovuto ricominciare quasi da zero ed ha puntato, dopo l’inserimento di nuovi giovani collaboratori nello staff tecnico, allo sviluppo del settore giovanile (6-10 anni), vero polmone di una società sportiva. Grande soddisfazione e spinta a questo primo passo è stata data dall’IJF (International Judo Federation), che per meriti acquisiti negli anni precovid, ha inserito la Judo Fazi nel progetto internazionale denominato "Judo in school" con l’invio di programmi e materiale didattico per la disciplina olimpica del Judo. Per i rapporti decennali con la Federazione Judo della Repubblica di San Marino, grazie ai suoi trascorsi come direttore tecnico della Nazionale dal 1998 al 2005, come arbitro internazionale dal 2009 al 2020, il tecnico Guy Ruelle, cintura nera VI dan è stato nominato nuovamente direttore tecnico con obiettivo Parigi 2024 e due atleti, cresciuti con lui, sono stati tesserati con la Judo Fazi Pesaro: sono stati cosi presentati Paolo Persoglia, olimpionico a Tokyo 2020 e Jessica Zannoni che ha conquistato un fantastico triplete nel 2022 con l’oro ai Campionati Italiani, l’oro agli Europei ed il bronzo ai Mondiali Master (atleti oltre i 35 anni). "La loro esperienza ed il loro carisma potranno essere di esempio agli allenamenti e da traino per il rilancio del settore preagonistico ed agonistico, interrotto per tre anni, secondo obbiettivo della Società e che ha dato già i suoi primi frutti", spiega Ruelle. A Roma infatti, in linea con il nuovo programma, alle finali dei campionati Italiani, al debutto per la categoria agonistica più giovane, gli Esordienti B (Under 13), Davide Canter (Kg. 81) ha ottenuto un prestigioso quinto posto con quattro vittorie ed una sola sconfitta. Nei Kg. 71 Filippo Canter, malgrado una buona prova, non ha superato i turni eliminatori. La segreteria informa che le lezioni, che si svolgono il lunedi ed il venerdi, riprenderanno da lunedi 9 gennaio (info: 347 4418297).

Luigi Diotalevi