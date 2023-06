Pesarese Anna convocata nella Nazionale di Basket Femminile Under 15

C’è anche una pesarese fra le 16 convocate della Nazionale di basket femminile Under 15 allenata da coach Tommaso Moscovini, che dal 19 al 21 luglio volerà a Creta per il torneo internazionale al quale partecipano Italia, Spagna, Grecia e Francia. Anna, classe 2009, proverà a strappare uno dei 12 posti a disposizione durante il raduno al villaggio azzurro di Novarello che inizia il 12 luglio. La giovanissima cestista pesarese quest’anno ha giocato praticamente in tutte le formazioni giovanili dell’Olimpia, oltre ad aver esordito in serie C dove si è fatta notare per il suo talento e la sua intraprendenza.