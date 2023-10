PESARO: A novembre due volte in TV su Eurosport e DMax

La Vuelle andrà per due volte in tv nel mese di novembre. La Lega Basket ha reso noti ieri anticipi e posticipi dalla 6ª alla 9ª giornata. Con Napoli la Carpegna Prosciutto anticiperà il suo match a sabato 4 novembre con palla a due alle 20.30 e diretta su Eurosport 2, oltre che su Dazn. Anche nella 7ª giornata, i biancorossi, nuovamente impegnati fra le mura amiche, andranno in televisione: la gara con Tortona si giocherà però regolarmente di domenica, il 12 novembre alle 18.15 in diretta su DMax, oltre che su Dazn. Il 18 novembre la trasferta di Cremona è programmata per le ore 19.30 (su Dazn), mentre il 25 novembre la gara alla Vitrifrigo Arena con Treviso inizierà alle 19 (sempre su Dazn). Un mese in cui bisognerà far legna viste le tre partite casalinghe su quattro contro formazioni più abbordabili, compresa l’avversaria dell’unica trasferta in calendario.