PESARO: Anna Sablich vola a Creta con la Nazionale Under 15 per il Torneo dell'Amicizia Anna Sablich, cestista pesarese classe 2009, è stata convocata dalla Nazionale Under 15 e vola ad Heraklion per partecipare al Torneo dell'Amicizia di Creta. Diversi club femminili di serie superiori si sono interessati a lei, pronta a scegliere la sua nuova destinazione.