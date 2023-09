Pesaro: Banchi fa l'impresa con la Lettonia ai Mondiali

Ha fatto veramente un’impresa Luca Banchi alla guida della Lettonia. Prima ha buttato fuori la Francia, poi ha battuto la Spagna campione del mondo in carica qualificandosi alla seconda fase dei Mondiali in corso di svolgimento nelle Filippine. Il tutto alla prima storica partecipazione e senza tre dei suoi giocatori più forti, il centro Porzingis, il play Strelnieks e la guardia Bertans. Per l’affetto che Pesaro nutre ancora per l’ex coach, ma anche per il fatto che un coach italiano si stia facendo onore ci sembrava giusto dedicargli un applauso.