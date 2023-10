Pesaro Basket infila la terza perla consecutiva

Parla pesarese la testa della classifica del girone A di Divisione Regionale 1, con Pesaro Basket (foto) che continua a fare il vuoto e infila la terza vittoria su tre, a pari merito con Osimo (beneficiaria di una vittoria a tavolino). I ragazzi di coach Spagnoli annientano la Stamura Ancona, formazione priva di senior (49-112), ma nonostante il largo divario la partita è stata accesa, con falli tecnici ed espulsioni ad animare i 40’. Il parziale più combattuto è senza dubbio il primo, dove Pesaro Basket trova la doppia cifra di vantaggio sul 20-31. Poi dal 2° quarto il divario aumenta vertiginosamente, +28 all’intervallo e +43 prima degli ultimi 10’ che non fanno che aumentare lo scarto. Top scorer Terenzi con 24, seguito da Carnaroli con 19 e Cambrini con 18.

Partita molto accesa, ben oltre il punteggio, anche il derby pesarese tra Bramante e Montecchio, entrambe a zero punti prima della sfida, con l’allenatore di Montecchio Morelli squalificato dal giudice sportivo per due giornate per comportamenti minacciosi nei confronti degli arbitri. La partita parte bene per gli ospiti, che chiudono avanti 14-15 prima di subire un mini parziale e vedere il Bramante andare alla pausa sopra di 6 lunghezze. La gara viene decisa nel terzo periodo con i giovani allenati da coach Badioli che piazzano un parziale di 26-11 e indirizzano definitivamente la partita, terminata poi 72-47.

Perde la propria imbattibilità anche la Vuelle B di coach Iannetti, sconfitta a Senigallia 79-68, al termine di un match che l’ha vista andare sotto di 12 all’intervallo, recuperare fino al -4 a dieci minuti dalla fine ma poi non riuscire nell’aggancio. Prova maiuscola di Sorbini con 22 punti accompagnato da Antonelli che ne mette 14. Perde, pur segnando 90 punti, Basket Vadese allenata da coach Marinucci, sconfitta in casa 90-95 dalla Giovane Robur Osimo che sale anch’essa a quattro punti; pesa nell’economia della partita il pessimo secondo quarto giocato difensivamente, dove Vado concede 36 punti a fronte dei soli 16 segnati. La rimonta parte nel 2° tempo, ma non è abbastanza. Quattro giocatori per Basket Vadese vanno sopra i 15 punti segnati, ma per Osimo Ferraro e Salamone ne sparano 52 combinati.

Leonardo Selvatici