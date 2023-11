Pesaro Basket rullo compressore. Vinta anche la stracittadina

Non conosce ostacoli fino ad ora la formazione del Pesaro Basket in Divisione Regionale 1, cinque vittorie in cinque giornate e testa della classifica in solitaria. Nell’ultimo turno è andato in scena il primo derby pesarese in casa dei ragazzi della Vuelle in maglia Real Basket, vinto 70-81 al termine di una partita sofferta nel primo quarto, 26-13 per i "vuellini", e poi prima rimontata con un parziale di 8-28 e poi gestita fino alla sirena. Mvp Terenzi con 26 punti, contrastato da Stazi con 18. Perde una pesante partita la Vuelle B di coach Iannetti, cedendo così il secondo posto. Ad Ancona, infatti, i pesaresi perdono 54-51 un match in cui hanno tanto da recriminare; il primo tempo è ottimo, con sette triple segnate e il vantaggio di 32-43; al rientro in campo però s’inceppa l’attacco, da dietro l’arco, il canestro è stregato e in tutti i secondi venti minuti di gioco la Vuelle B segna solo 8 punti. Miglior marcatore, ed unico in doppia cifra, Parlani con 11.

Si sblocca in campionato anche il Montecchio, raggiungendo la prima vittoria stagionale in casa del Basket Vadese di Maurizio Marinucci. La formazione montecchiese, priva dell’head coach Morelli per squalifica, sbanca Sant’Angelo in Vado grazie a un secondo tempo dominato grazie ai colpi di Di Noto e Panzavolta, 18 e 16 punti, vincendo 68-72. Sconfitto infine anche il Bramante contro la più esperta Senigallia, seconda in classifica; dopo essere stati sotto 24-16, i giovani ragazzi di coach Badioli rimontano e trovano anche il sorpasso a fine terzo quarto, 52-55, salvo poi cedere alla distanza 69-64.

l. s.