"Pesaro brava a vincere una partita sporca"

Dopo la debacle reggiana la Carpegna Prosciutto non si ferma più, mette in fila il terzo successo consecutivo in questo 2023 iniziato perfettamente con sei punti su sei disponibili e passa una notte al terzo posto al pari di Tortona. Ai microfoni coach Jasmin Repesa è tutto sommato soddisfatto: "Voglio fare i complimenti ai ragazzi per un’altra vittoria importantissima, soprattutto perchè ora siamo 2-0 contro Verona, un avversario molto forte, molto cresciuto nell’ultimo periodo. Ad un certo punto la partita è sembrata esserci scappata via e invece l’abbiamo ripresa e vinta, raggiungendo una nuova dimensione, con maturità e senza mai morire; sul -10 abbiamo trovato energie extra dopo che ho chiamato timeout, tornando in campo e piazzando un break pesante per essere di nuovo in partita".

"Onestamente – continua il coach croato – poche sono state le cose positive di questa sera, il fatto che non abbiamo mai mollato e che abbiamo vinto, ma tutto il resto è stato sbagliato: scelte sia difensive che offensive con letture errate, tiri senza ritmo e penetrazioni forzate. Ma sono cose che ci stanno, ottimo che abbiamo vinto e ora ci concentriamo sull’altro avversario in grande crescita che è Sassari". Coach, quanto conta vincere partite così sporche, in altri anni sconfitte certe? "Tantissimo, vorrei paragonare questa partita a quella di Napoli, con la differenza che oggi siamo stati più in difficoltà ma abbiamo avuto la forza di ribaltarla e vincerla. Alla fine peccato perché dopo il sorpasso dell’ultimo quarto, dopo il parziale di 13-0 abbiamo sviluppato tre pessimi attacchi in cui non abbiamo seguito la nostra filosofia di gioco con penetrazioni forzate senza passarci la palla, ma alcune volte ci vuole proprio vincere senza giocare bene".

Coach Ramagli di Verona è invece ben meno sorridente: "Girano le scatole a perdere così, abbiamo profuso uno sforzo importante e probabilmente avremmo meritato d più, lo dicono le valutazioni finali (83-69 in favore di Verona). E’ stata una partita a strappi, le due squadre si sono equivalse con vantaggi da entrambe le parti, ma ci tengo a dire che noi abbiamo fatto qualcosa in più rispetto a quello che il punteggio finale dice; siamo riusciti a compiere scelte difensive difficili ma allo stesso tempo efficaci. In attacco, dopo un primo tempo in cui abbiamo buttato via qualche pallone di troppo, siamo stati bravi a contenere le palle perse, solo 5, e abbiamo tenuto in buon equilibrio nell’arco di tutti i quaranta minuti. Naturalmente ci sono stati degli aspetti del gioco in cui abbiamo dovuto concedere – conclude il coach livornese – ma contro un avversario che segna qui in casa tanti punti, 94.5 di media quando vince, riuscire a tenerli a basso punteggio ci aveva dato l’opportunità di portarla a casa".

Leonardo Selvatici