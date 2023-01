Pesaro brilla su tutti i fronti Furlani: "Un’annata buona"

Si è conclusa la stagione del Club Scherma Pesaro ed abbiamo tracciato il bilancio con il vice presidente Francesco Furlani. "Possiamo considerare una annata positiva. - attacca - Venivamo da una stagione travagliata dovuta al Covid, ma grazie all’impegno della società, degli atleti e genitori, siamo riusciti a rendere sostenibile il lavoro fatto che ha pagato". Quali i momenti salienti della stagione? "Ogni categoria di atleti: Under 14, Under 18 e Assoluti è riuscita a distinguersi sia a livello regionale che nazionale. Tra gli Assoluti Teresa Donatelli, Andrea Nigosanti e Antonio Roman Gai (ancora Under 18) nelle varie prove di qualificazione nazionali di fioretto sono sempre arrivati sul podio. Tra gli Under 18, sempre Antonio Roman Gai, Giulia Carlotti, Lucrezia Monti e Luca Ceccolini sono stati gli atleti che più si sono distinti raggiungendo più volte il podio o la finale a 8. Tra gli Under 14, Vittoria Lazzeri, Emma Venerucci, entrambe ai vertici delle classifiche nazionali, rappresentano le punte di un movimento che ci darà soddisfazioni". Quale è il segreto per avere e mantenere questi risultati? "Non ci sono segreti, tanto lavoro e armonia in palestra. Non abbiamo grandi numeri di iscritti, circa 60 tra piccoli e grandi. La cura dei nostri atleti, è affidata al M° Giulio Mangiaracina, anche presidente del Club, e Salvatore Limone, sempre "il maestro", esempio per dedizione, carisma e serietà. Entrambi stanno facendo crescere un movimento che ci ha dato negli ultimi anni anche campioni italiani e convocazioni con la nazionale Under 20". Parecchie soddisfazioni dal fioretto che è considerato un’eccellenza della scherma mondiale. "Assolutamente, quest’anno la nostra Giulia Carlotti è stata convocata per i Giochi del Mediterraneo, 4 ragazzi (Lucrezia Monti, Giulia Carlotti, Luca Ceccolini e Vittoria Lazzeri) sono stati convocati per il progetto della Federazione "Scherma Futura", e visto che in totale erano 24, non possiamo che essere soddisfatti".

Luigi Diotalevi